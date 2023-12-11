СБУ прокомментировала убийство Кивы

«[Глава СБУ Василий] Малюк неоднократно подчеркивал, что враги Украины обязательно ответят за свои преступления: и перед Богом, и перед украинским народом — по закону и по морали. Ситуация с ликвидацией Ильи Кивы лишь подтверждает эти слова», — сказано в сообщении.