В Финляндии приняли решение по инициативе о закрытии консульства РФ

Парламент Финляндии отказался рассматривать петицию о ликвидации консульства России на Аландских островах. Об этом со ссылкой на общественный вещатель Yle пишет РИА Новости.

Ранее в Хельсинки объявили, что в ночь на 25 ноября закрывают все КПП на границе с Россией, кроме самого северного, граничащего с Мурманской областью. Это решение было объяснено тем, что количество просителей убежища, пересекающих сухопутную границу двух стран, кратно выросло в последнее время.

При этом граждане Финляндии выступили с петицией, в которой потребовали закрыть консульство РФ на Аландских островах. Она набрала необходимые для рассмотрения парламентом 50 тысяч голосов.

«Спикер парламента отказался поддержать гражданскую инициативу, в которой парламенту было предложено принять решение об упразднении российского консульства на Аландских островах», — отмечается в сообщении.

В парламенте пояснили, что отказ связан с тем, что работа консульства РФ на Аландских островах связана с международными договорами и не подпадает под инициативы граждан.