Также в ведомстве отметили, что высокопоставленные официальные лица и лидеры стран Запада все чаще обсуждают необходимость замены Зеленского на посту президента Украины.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что США и Украина будут вынуждены пойти на переговоры с Москвой, назвав причиной возможности российского военно-промышленного комплекса. По его мнению, сколько денег США не дали бы Украине, это не поможет Киеву, и Украина будет вынуждена пойти на переговоры с Россией.