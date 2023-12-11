Саркози нашел роль для Украины в Европе

Бывший президент Франции Николя Саркози заявил, что не одобряет вступления в НАТО Украины. В беседе с испанской газетой Mundo он отметил, что страна должна служить мостом между Россией и Европой.

Саркози обратил внимание на то, что в период своего президентства (2007-2012) он высказывался против того, чтобы Украина и Грузия вступили в НАТО. Он подчеркнул, что текущая ситуация вокруг Украины не изменила его позиции на этот счет.

Саркози подчеркнул, что украинская сторона имеет «полное право защищать себя». Однако, по его словам, стремиться любой ценой защитить членство Украины в НАТО нельзя назвать правильным решением.

«Призвание Украины должно заключаться в том, чтобы оставаться нейтральной страной, разумеется, с очень сильными гарантиями безопасности со стороны международного сообщества, и стремиться снова стать мостом между Россией и Европой», – указал Саркози.

По его мнению, действующему президенту Франции Эммануэлю Макрону не стоило так быстро сворачивать диалог с российской стороной.