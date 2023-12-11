СМИ: Украина и Польша достигли договоренности о разблокировании границы

Украине и Польше удалось достигнуть договоренности о разблокировании границы. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН со ссылкой на осведомленные источники.

Подчеркивается, что в понедельник должны разблокировать пункт пропуска «Ягодин», а на следующий день - КПП «Рава Русская».

«Далее остальные пункты пропуска по очереди», – говорится в сообщении.

Ранее польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они выступают за восстановление ранее отмененной системы разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановку действия лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года.

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Также ранее РИА Новости сообщило, что перевозчики, которые заблокировали границу Польши с Украиной, выразили возмущение из-за вывоза в страну автомобилей класса люкс и других предметов роскоши. По словам одного из польских перевозчиков, в очереди в сторону Украины стоит очень большое количество автовозов, загруженных машинами.

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