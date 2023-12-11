Украине и Польше удалось достигнуть договоренности о разблокировании границы. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН со ссылкой на осведомленные источники.

Подчеркивается, что в понедельник должны разблокировать пункт пропуска «Ягодин», а на следующий день - КПП «Рава Русская».

«Далее остальные пункты пропуска по очереди», – говорится в сообщении.

Ранее польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они выступают за восстановление ранее отмененной системы разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановку действия лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года.