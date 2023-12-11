Президент Грузии нарушила конституцию страны

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, ранее избежавшая импичмента за визиты за границу в нарушение конституции, в понедельник в Праге проведет переговоры со своим чешским коллегой Петром Павелом, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Встреча состоится в преддверии саммита лидеров стран ЕС 14-15 декабря, где будут рассматривать решение о начале переговоров о вступлении с Украиной и Молдавией и предоставлении кандидатского статуса Грузии.

Правительство Грузии не одобрило этот визит за рубеж, таким образом президент вновь нарушает Основной Закон.