Президент Грузии нарушила конституцию страны

Президент Грузии «вражески» нарушила конституцию визитом в Чехию
Президент Грузии Саломе Зурабишвили, ранее избежавшая импичмента за визиты за границу в нарушение конституции, в понедельник в Праге проведет переговоры со своим чешским коллегой Петром Павелом, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Встреча состоится в преддверии саммита лидеров стран ЕС 14-15 декабря, где будут рассматривать решение о начале переговоров о вступлении с Украиной и Молдавией и предоставлении кандидатского статуса Грузии.
Правительство Грузии не одобрило этот визит за рубеж, таким образом президент вновь нарушает Основной Закон.
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что таким образом президент «является прямым врагом грузинского государства», так как она «сознательно нарушает конституцию».