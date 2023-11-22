Пока вы не уснули: столкновение поездов в РФ и договор о вывозе скифского золота

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Украина договорилась с Нидерландами о вывозе скифского золота

Министерство культуры и информационной политики (МКИП) Украины заявило, что договорилось о возвращении в страну коллекции крымского скифского золота, которое экспонировалось в Нидерландах. Об этом пишет ТАСС.

Выставка скифского золота из музеев Крыма проходила в Амстердаме в феврале 2014 года. В коллекции более двух тысяч экспонатов общей стоимостью свыше миллиона евро, в том числе шлем из чистого золота. Экспонаты продолжают находиться в Нидерландах, так как из-за присоединения полуострова к России нидерландские музейщики не смогли решить самостоятельно, какой стране следует вернуть коллекцию.

Появились подробности о столкновении поездов в Ульяновской области

Пассажирский поезд столкнулся с маневровым локомотивом в Ульяновской области, Пострадали 25 человек, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

ЧП произошло в районе 962 км Куйбышевской железной дороги, между станциями Бряндино и Тиинск.

В ХАМАС рассказали о судьбе захваченных россиянок

Руководитель отдела внешних связей палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа Басем Наим сообщил РИА Новости, что захваченные группировкой россиянки будут освобождены после вступления в силу режима прекращения огня.

«У меня пока нет точной информации по этому поводу, но, по моей информации, две россиянки будут освобождены сразу после прекращения огня», — уточнил представитель ХАМАС.

Зеленский признал отсутствие значимых успехов в контрнаступлении Киева

EPA/ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что вооруженные силы страны демонстрируют недостаточные результаты в контрнаступлении, и отметил, что ВС "трудно оставатьсясильными".

Журналист телеканала Fox News спросил президента, не является ли отсутствие продвижения украинских войск плохим сигналом и признаком того, что контрнаступление идет не по плану. Зеленский ответил, что когда украинская власть говорит "о результатах на поле боя", то нужно больше достижений.

Крупнейшие банки Израиля приняли меры в отношении активов россиян

Сегрегацию активов россиян в Израиле уже провели ключевые банки страны: «Дисконт», «Апоалим» и «Леуми». Организации приняли меры по требованию одной из крупнейших клиринговых систем мира Euroclear. Об этом сообщил Forbes основатель международной финансовой компании SmartGen Ltd Марк Ойгман.

Си Цзиньпин дал оценку отношениям с Россией

Китай вместе с Россией готов прилагать усилия для углубления отношений между двумя странами, сотрудничество Государственной думы и Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) должно укрепляться. Об этом заявил председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на встрече с председателем нижней палаты парламента РФ Вячеславом Володиным, передает РИА Новости.

Силы ПВО РФ сбили украинский МиГ-29

Wikipedia Commons

В Минобороны России заявили, что российские силы ПВО сбили МиГ-29 ВСУ в ДНР.

Об этом говорится в сводке ведомства.

Сбой в работе АЭС «Олкилуото-3» привел к ценовому шоку в Финляндии

Wikipedia

Остановка работы атомной электростанции «Олкилуото-3» в Финляндии стала причиной максимального роста оптовых цен на электроэнергию с декабря 2022 года, сообщает EADaily. Как уточняет издание, в отдельные часы стоимость увеличивалась в десятки раз.

Остановка работы энергоблока станции «Олкилуото-3» произошла вечером 19 ноября по причине сбоя в системе охлаждения реактора, сообщает издание. Происшествие привело к значительному резкому росту импорта и оптовых цен, так как АЭС обеспечивает страну электроэнергией на 30%.

Индия проведет встречу G20 без Байдена и Цзиньпина

Премьер-министр Индии Нарендра Моди 22 ноября проведет виртуальную встречу лидеров «Большой двадцатки». Глава США Джо Байден и лидер Китая Си Цзиньпин не присоединятся к разговору, но в нем примет участие президент России Владимир Путин, сообщает Bloomberg.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что Путин на встрече G20 изложит позицию России по «весьма неспокойной» ситуации в мире.

Тулеева привезли на кладбище на броневике

Wikipedia

В Кемерово простились с бывшим главой региона Аманом Тулеевым, политика похоронили на одном из городских кладбищ. К месту погребения политика доставили на бронеавтомобиле. Кадры с места событий публикует сетевое издание NGS42.RU.