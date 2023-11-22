В Кемерово простились с бывшим главой региона Аманом Тулеевым, политика похоронили на одном из городских кладбищ. К месту погребения политика доставили на бронеавтомобиле. Кадры с места событий публикует сетевое издание NGS42.RU.

На кадрах видно автомобиль в защитной расцветке, похожий на бронеавтомобиль К-43269 «Выстрел». Броневик буксирует артиллерийское орудие, на лафете которого тело политика доставили на кладбище.

Перед этим в Знаменском соборе прошло отпевание Тулеева. На церемонии присутствовал нынешний губернатор Кузбасса и преемник Тулеева на посту главы региона Сергей Цивилев.