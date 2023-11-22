Руководитель отдела внешних связей палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа Басем Наим сообщил РИА Новости, что захваченные группировкой россиянки будут освобождены после вступления в силу режима прекращения огня.

«У меня пока нет точной информации по этому поводу, но, по моей информации, две россиянки будут освобождены сразу после прекращения огня», — уточнил представитель ХАМАС.

По словам Наима, список подлежащих освобождению заложников составляли при участии не только палестинской группировки, но и посредников — США, Египта и Катара.

22 ноября Израиль одобрил сделку с ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. Согласно соглашению, будет объявлено четырехдневное перемирие, во время которого ХАМАС освободит 50 женщин и детей. Кроме того, к остальным заложникам для оказания необходимой медицинской помощи будут допущены представители Красного Креста.