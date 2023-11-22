Появились подробности о столкновении поездов в Ульяновской области

Пассажирский поезд столкнулся с маневровым локомотивом в Ульяновской области, Пострадали 25 человек, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

ЧП произошло в районе 962 км Куйбышевской железной дороги, между станциями Бряндино и Тиинск.

Источник пояснил, что на Куйбышевской железной дороге произошло попутное столкновение пассажирского поезда рейса «Адлер - Пермь» и маневрового локомотива.

По словам собеседника агентства, всего в пассажирском поезде находились почти 400 человек, в том числе более 90 детей.

Вагоны с рельсов не сошли, а железнодорожное полотно и контактные линии не получили повреждений, уточнил источник.

По данным РЖД, машинист успел применить экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

В компании заметили, что среди пострадавших - один ребенок. Всем оказывается необходимая помощь.

В СК РФ отметили, что жертв удалось избежать. Ульяновская транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия на железной дороге.