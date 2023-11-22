Президент Украины Владимир Зеленский признал, что вооруженные силы страны демонстрируют недостаточные результаты в контрнаступлении, и отметил, что ВС "трудно оставаться сильными".

Журналист телеканала Fox News спросил президента, не является ли отсутствие продвижения украинских войск плохим сигналом и признаком того, что контрнаступление идет не по плану. Зеленский ответил, что когда украинская власть говорит "о результатах на поле боя", то нужно больше достижений.

"Это нехороший сигнал. Это правда. Но <...> оставаться сильными трудно для нас. Да, нам нужно больше успешных результатов на поле боя", - сказал он в интервью.



"И опять же, извините, что я повторяю это, но это не кино, не может быть волшебство каждый день", - добавил президент.

Накануне глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что у США нет такого оружия, которое станет для Вооруженных сил Украины (ВСУ) волшебной палочкой. По его словам, все зависит от того, как Киев использует предоставляемое Западом вооружение.

Украинские власти часто предпринимают попытки оправдать провал контрнаступления, на которое Киев и страны Запада возлагали большие надежды. В частности, Украина неоднократно обвиняла НАТО в недостаточности поставок, на что чиновники альянса заявляли, что Киеву передано все необходимое. Накануне визита Остина советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в очередной раз выразил недовольство сроками поставок западного оружия, которые могут превышать 100 дней.