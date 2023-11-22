Министерство культуры и информационной политики (МКИП) Украины заявило, что договорилось о возвращении в страну коллекции крымского скифского золота, которое экспонировалось в Нидерландах. Об этом пишет ТАСС.

Выставка скифского золота из музеев Крыма проходила в Амстердаме в феврале 2014 года. В коллекции более двух тысяч экспонатов общей стоимостью свыше миллиона евро, в том числе шлем из чистого золота. Экспонаты продолжают находиться в Нидерландах, так как из-за присоединения полуострова к России нидерландские музейщики не смогли решить самостоятельно, какой стране следует вернуть коллекцию.

В конце октября 2021 года Нидерландский апелляционный суд постановил, что коллекцию золота скифов из крымских музеев необходимо передать Украине. Верховный суд королевства оставил в силе принятое решение, отклонив апелляцию крымских музеев.

«Уже скоро скифское золото вернется на Украину. МКИП и Музей Алларда Пирсона достигли официальных договоренностей об условиях возвращения экспонатов», — заявило украинское ведомство.