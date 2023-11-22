Индия проведет встречу G20 без Байдена и Цзиньпина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что Путин на встрече G20 изложит позицию России по «весьма неспокойной» ситуации в мире.

Китай на встрече G20 будет представлять премьер Госсовета КНР Ли Цян.

Bloomberg отмечает, что виртуальный саммит G20 будет проведен после того, как Моди пропустил онлайн-встречу лидеров развивающихся стран, на которой присутствовал Си Цзиньпин. Тогда политики обсуждали конфликт Израиля и палестинского движения ХАМАС.