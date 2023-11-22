Индия проведет встречу G20 без Байдена и Цзиньпина

Bloomberg: Индия проведет встречу G20 без Байдена и Си, но с Путиным
Премьер-министр Индии Нарендра Моди 22 ноября проведет виртуальную встречу лидеров «Большой двадцатки». Глава США Джо Байден и лидер Китая Си Цзиньпин не присоединятся к разговору, но в нем примет участие президент России Владимир Путин, сообщает Bloomberg.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что Путин на встрече G20 изложит позицию России по «весьма неспокойной» ситуации в мире.
Китай на встрече G20 будет представлять премьер Госсовета КНР Ли Цян.
Bloomberg отмечает, что виртуальный саммит G20 будет проведен после того, как Моди пропустил онлайн-встречу лидеров развивающихся стран, на которой присутствовал Си Цзиньпин. Тогда политики обсуждали конфликт Израиля и палестинского движения ХАМАС.
В конце 2023 года завершается председательство Индии в G20. Моди использовал этот год, чтобы продемонстрировать растущее глобальное влияние своей страны в преддверии национальных выборов, назначенных на начало 2024-го, подчеркивает Bloomberg.