Китай вместе с Россией готов прилагать усилия для углубления отношений между двумя странами, сотрудничество Государственной думы и Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) должно укрепляться. Об этом заявил председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на встрече с председателем нижней палаты парламента РФ Вячеславом Володиным, передает РИА Новости.

По словам китайского лидера, отношения между Пекином и Москвой можно охарактеризовать как добросовестное, всеобъемлющее стратегическое взаимодействие и взаимовыгодное сотрудничество.

Си подчеркнул, что РФ и КНР должны укрепить двухсторонние отношения, чтобы подать больше стабилизирующей силы, позитивной энергии ради процветания и стабильности во всем мире.

Володин ранее передал Си Цзиньпину теплые слова и добрые пожелания от президента РФ Владимира Путина.