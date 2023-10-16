Пока вы не уснули: удар ХАМАС по аэропорту Бен-Гурион и отказ Зеленскому в визите Израиля

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В Финляндии назвали последствия для РФ из-за аварии на Balticconnector

Исследователь финского Института международных отношений Йоэль Линнайнмяки рассказал, что предпримут Евросоюз и НАТО в случае выявления причастности России к инциденту с газопроводом в Финском заливе причастна Россия, передают «ИноСМИ».

По его словам, в сложившейся ситуации у Финляндии, НАТО и Евросоюза есть пространство для действий.

СМИ: Зеленскому отказали в визите в Израиль

Владимир Зеленский, посетивший европейские страны на прошлой неделе, хотел совершить визит солидарности в Израиль вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном, но израильские власти ему отказали. Об этом сообщает Ynet со ссылкой на источник, которому стало известно о запросе Зеленского.

По словам собеседника Ynet, власти Израиля заявили Зеленскому, что «сейчас неподходящее время», но он сможет приехать позже.

Боевое крыло ХАМАС заявило об ударе по аэропорту Бен-Гурион

Боевое крыло ХАМАС - группировка "Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама" - заявило о нанесении нового ракетного удара по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве.

Шойгу на совещании Совбеза оценил ситуацию в зоне спецоперации

Глава Минобороны России Сергей Шойгу на совещании Совбеза РФ доложил о ситуации в зоне проведения спецоперации. Он отметил, что ВСУ на всех направлениях не удалось добиться успеха, пишет ТАСС.

Суд Грузии удовлетворил запрос об импичменте президента Зурабишвили

EPA/TACC

Конституционный суд (КС) Грузии удовлетворил конституционное представление правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" и установил нарушение президентом республики Саломе Зурабишвили конституции из-за ее зарубежных визитов без разрешения правительства.

Решение суда в прямом эфире зачитал глава КС Мераб Турава.

В Минэкономразвития дали прогноз по курсу рубля на 2024 год

В 2024-2026 годах курс рубля, вероятно, стабилизируется, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

В ходе выступления на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам он отметил, что министерство прогнозирует диапазон в 90-92 рубля за доллар в вышеуказанный период.

МИД назвал условие для проведения Россией ядерного испытания

Если Государственная Дума примет решение отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), Россия проведет ядерное испытание, только если США совершат такой шаг. Об этом заявил директор департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков, сообщает ТАСС.

В летевший в Турцию самолет со 178 пассажирами на борту ударила молния

Unsplash

В летевший из Германии в Турцию пассажирский самолет авиакомпании Condor Airlines ударила молния. Об этом сообщает портал Airportia.

По данным источника, инцидент произошел в воскресенье, 15 октября, когда самолет поднимался со взлетно-посадочной полосы Гамбурга. Уточняется, что экипаж сначала продолжил набор высоты, а затем решил направиться в Мюнхен, где сел с превышением посадочной массы.

В ЦБ показали дизайн обновленных купюр номиналом 1000 и 5000 рублей

Заместитель председателя Банка России Сергей Белов продемонстрировал обновленные купюры номиналом в 5000 и 1000 рублей, передают «Известия».

Ожидается, что новые банкноты будут поступать в оборот поэтапно. В ЦБ уточнили, что они будут обращаться наравне с банкнотами образца 1997 года.

Посольство во Франции отреагировало на новости о высылке радикалов в РФ

Zuma/TACC

В посольстве РФ в Париже заявили, что пока не получали от властей Франции запроса на депортацию радикальных выходцев из России. Об этом сообщает РИА Новости.