Пока вы не уснули: удар ХАМАС по аэропорту Бен-Гурион и отказ Зеленскому в визите Израиля
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В Финляндии назвали последствия для РФ из-за аварии на Balticconnector
Исследователь финского Института международных отношений Йоэль Линнайнмяки рассказал, что предпримут Евросоюз и НАТО в случае выявления причастности России к инциденту с газопроводом в Финском заливе причастна Россия, передают «ИноСМИ».
По его словам, в сложившейся ситуации у Финляндии, НАТО и Евросоюза есть пространство для действий.
СМИ: Зеленскому отказали в визите в Израиль
Владимир Зеленский, посетивший европейские страны на прошлой неделе, хотел совершить визит солидарности в Израиль вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном, но израильские власти ему отказали. Об этом сообщает Ynet со ссылкой на источник, которому стало известно о запросе Зеленского.
По словам собеседника Ynet, власти Израиля заявили Зеленскому, что «сейчас неподходящее время», но он сможет приехать позже.
Боевое крыло ХАМАС заявило об ударе по аэропорту Бен-Гурион
Боевое крыло ХАМАС - группировка "Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама" - заявило о нанесении нового ракетного удара по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве.
Шойгу на совещании Совбеза оценил ситуацию в зоне спецоперации
Глава Минобороны России Сергей Шойгу на совещании Совбеза РФ доложил о ситуации в зоне проведения спецоперации. Он отметил, что ВСУ на всех направлениях не удалось добиться успеха, пишет ТАСС.
По данным агентства, на совещании присутствуют президент России Владимир Путин, глава ФСБ Александр Бортников, руководитель СВР Сергей Нарышкин и глава Росгвардии Виктор Золотов.
Суд Грузии удовлетворил запрос об импичменте президента Зурабишвили
Конституционный суд (КС) Грузии удовлетворил конституционное представление правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" и установил нарушение президентом республики Саломе Зурабишвили конституции из-за ее зарубежных визитов без разрешения правительства.
Решение суда в прямом эфире зачитал глава КС Мераб Турава.
В Минэкономразвития дали прогноз по курсу рубля на 2024 год
В 2024-2026 годах курс рубля, вероятно, стабилизируется, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.
В ходе выступления на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам он отметил, что министерство прогнозирует диапазон в 90-92 рубля за доллар в вышеуказанный период.
МИД назвал условие для проведения Россией ядерного испытания
Если Государственная Дума примет решение отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), Россия проведет ядерное испытание, только если США совершат такой шаг. Об этом заявил директор департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков, сообщает ТАСС.
В летевший в Турцию самолет со 178 пассажирами на борту ударила молния
В летевший из Германии в Турцию пассажирский самолет авиакомпании Condor Airlines ударила молния. Об этом сообщает портал Airportia.
По данным источника, инцидент произошел в воскресенье, 15 октября, когда самолет поднимался со взлетно-посадочной полосы Гамбурга. Уточняется, что экипаж сначала продолжил набор высоты, а затем решил направиться в Мюнхен, где сел с превышением посадочной массы.
В ЦБ показали дизайн обновленных купюр номиналом 1000 и 5000 рублей
Заместитель председателя Банка России Сергей Белов продемонстрировал обновленные купюры номиналом в 5000 и 1000 рублей, передают «Известия».
Ожидается, что новые банкноты будут поступать в оборот поэтапно. В ЦБ уточнили, что они будут обращаться наравне с банкнотами образца 1997 года.
Посольство во Франции отреагировало на новости о высылке радикалов в РФ
В посольстве РФ в Париже заявили, что пока не получали от властей Франции запроса на депортацию радикальных выходцев из России. Об этом сообщает РИА Новости.
16 октября СМИ рассказали, что президент Франции Эммануэль Макрон попросил французских префектов просмотреть досье иностранцев-радикалов и выявить тех, кого необходимо депортировать. Макрон потребовал «безжалостного отношения ко всем, кто несет ненависть и террористическую идеологию».