Посольство во Франции ответило на новости о высылке радикалов в Россию

В посольстве РФ в Париже заявили, что пока не получали от властей Франции запроса на депортацию радикальных выходцев из России. Об этом сообщает РИА Новости.

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16 октября СМИ рассказали, что президент Франции Эммануэль Макрон попросил французских префектов просмотреть досье иностранцев-радикалов и выявить тех, кого необходимо депортировать. Макрон потребовал «безжалостного отношения ко всем, кто несет ненависть и террористическую идеологию».

С таким требованием он выступил через три дня после убийства учителя в школе города Аррас на севере Франции. СМИ назвали нападавшего 20-летним выходцем из Ингушетии, семья которого ранее пыталась получить политическое убежище во Франции.

Сообщалось, что молодой человек ранее учился в этой школе. Он был внесен французскими властями в «лист С» - список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности. Цель проверки, инициированной Макроном, - выявить всех радикалов-иностранцев и депортировать их «как можно скорее», сообщал BFMTV.

По данным канала, Макрон попросил главу МВД страны Жеральда Дарманена «обратить особое внимание на выходцев с Кавказа из листа С в возрастной группе 16-25 лет». Всего их около 60 человек. Дарманен уже заявил, что возобновит прерванные переговоры с Россией о высылке этих лиц.

ТАСС в российском посольстве рассказали, что совершивший нападение в Аррасе с пяти лет живет во Франции и радикализовался он именно там, а не в России.