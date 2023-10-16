Посольство во Франции ответило на новости о высылке радикалов в Россию
В посольстве РФ в Париже заявили, что пока не получали от властей Франции запроса на депортацию радикальных выходцев из России. Об этом сообщает РИА Новости.
16 октября СМИ рассказали, что президент Франции Эммануэль Макрон попросил французских префектов просмотреть досье иностранцев-радикалов и выявить тех, кого необходимо депортировать. Макрон потребовал «безжалостного отношения ко всем, кто несет ненависть и террористическую идеологию».
С таким требованием он выступил через три дня после убийства учителя в школе города Аррас на севере Франции. СМИ назвали нападавшего 20-летним выходцем из Ингушетии, семья которого ранее пыталась получить политическое убежище во Франции.
Сообщалось, что молодой человек ранее учился в этой школе. Он был внесен французскими властями в «лист С» - список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности. Цель проверки, инициированной Макроном, - выявить всех радикалов-иностранцев и депортировать их «как можно скорее», сообщал BFMTV.
По данным канала, Макрон попросил главу МВД страны Жеральда Дарманена «обратить особое внимание на выходцев с Кавказа из листа С в возрастной группе 16-25 лет». Всего их около 60 человек. Дарманен уже заявил, что возобновит прерванные переговоры с Россией о высылке этих лиц.
ТАСС в российском посольстве рассказали, что совершивший нападение в Аррасе с пяти лет живет во Франции и радикализовался он именно там, а не в России.
Дипломаты отметили, что Франция фактически свернула сотрудничество с Россией в правоохранительной сфере и уже долгое время не отвечает на российские запросы.