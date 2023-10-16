В Финляндии назвали последствия для РФ из-за аварии на газопроводе Balticconnector
Исследователь финского Института международных отношений Йоэль Линнайнмяки рассказал, что предпримут Евросоюз и НАТО в случае выявления причастности России к инциденту с газопроводом в Финском заливе причастна Россия, передают «ИноСМИ».
По его словам, в сложившейся ситуации у Финляндии, НАТО и Евросоюза есть пространство для действий.
Издание приводит слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, заявившего, что альянс отреагирует решительно и объединит силы, если выяснится, что на элемент инфраструктуры НАТО было совершено нападение внешними силами.
По словам бывшего министра иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, «если выяснится, что виновником является Россия, и это действие было преднамеренным, то, конечно, это повлияет на антироссийские санкции».
Он подчеркнул, что произошедшее также должно повлиять на контроль за инфраструктурой страны.
Подводный газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией был перекрыт в связи с возможной утечкой. Об инциденте сообщила финская компания-оператор Gasgrid Finland 8 октября.
Специалисты выяснили, что повреждения трубопровода находятся в экономической зоне Финляндии.