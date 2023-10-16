МИД назвал условие для проведения Россией ядерного испытания

Если Государственная Дума примет решение отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), Россия проведет ядерное испытание, только если США совершат такой шаг. Об этом заявил директор департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков, сообщает ТАСС.

Он уточнил, что Россия продолжит соблюдать мораторий на ядерные испытания, введенный в 1992 году.

«Как заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию Российской Федерации 21 февраля 2023 года, мы не станем проводить ядерные испытания первыми. Россия пойдет на это, только если такой шаг сначала совершат США», — сказал дипломат.

На пленарной сессии Валдайского форума Путин заявил, что Россия может расторгнуть ратификацию договора о запрете на проведение ядерных испытаний. По словам президента, США подписали, но в отличие от России не ратифицировали этот договор. Соответственно, России необходимо предпринять зеркальное действие.