В летевший в Турцию самолет со 178 пассажирами на борту ударила молния

В летевший из Германии в Турцию пассажирский самолет авиакомпании Condor Airlines ударила молния. Об этом сообщает портал Airportia.

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По данным источника, инцидент произошел в воскресенье, 15 октября, когда самолет поднимался со взлетно-посадочной полосы Гамбурга. Уточняется, что экипаж сначала продолжил набор высоты, а затем решил направиться в Мюнхен, где сел с превышением посадочной массы.

Известно, что замененный А320-200 продолжил рейс и прибыл в Анталью с задержкой около двух часов. На борту находилось 178 человек.