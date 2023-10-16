Шойгу заявил об отсутствии успеха у ВСУ на всех направлениях
Глава Минобороны России Сергей Шойгу на совещании Совбеза РФ доложил о ситуации в зоне проведения спецоперации. Он отметил, что ВСУ на всех направлениях не удалось добиться успеха, пишет ТАСС.
По данным агентства, на совещании присутствуют президент России Владимир Путин, глава ФСБ Александр Бортников, руководитель СВР Сергей Нарышкин и глава Росгвардии Виктор Золотов.
Сергей Шойгу отметил, что ВСУ пытаются на разных направлениях проводить наступательные действия, однако им не удаётся достичь успеха.
Министр пояснил, что ВС РФ на всех направлениях выстроили глубоко эшелонированную активную оборону, противник несет тяжелые потери, утратил сотни единиц различной бронетехники.
По его словам, российские войска не только удерживают позиции, но и готовятся продолжать реализацию намеченных планов.
Обстановка в зоне СВО выглядит устойчиво, уверенно, констатировал Шойгу.