Глава Минобороны России Сергей Шойгу на совещании Совбеза РФ доложил о ситуации в зоне проведения спецоперации. Он отметил, что ВСУ на всех направлениях не удалось добиться успеха, пишет ТАСС.

Сергей Шойгу отметил, что ВСУ пытаются на разных направлениях проводить наступательные действия, однако им не удаётся достичь успеха.

Министр пояснил, что ВС РФ на всех направлениях выстроили глубоко эшелонированную активную оборону, противник несет тяжелые потери, утратил сотни единиц различной бронетехники.

По его словам, российские войска не только удерживают позиции, но и готовятся продолжать реализацию намеченных планов.