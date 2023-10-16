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Конституционный суд Грузии удовлетворил запрос об импичменте Зурабишвили

Конституционный суд Грузии удовлетворил запрос об импичменте президента Зурабишвили, сообщает глава суда.

Суд Грузии удовлетворил запрос об импичменте президента Зурабишвили
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