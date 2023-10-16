В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиАналитикаИгрыЕщёВ миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиАналитикаИгрыКонституционный суд Грузии удовлетворил запрос об импичменте ЗурабишвилиТАСС16 октября, 13:51Конституционный суд Грузии удовлетворил запрос об импичменте президента Зурабишвили, сообщает глава суда.© globallookpress.comНовость дополняетсяВ миреГлавные новостиБольше новостейТАСС: главные новостиКонституционный суд Грузии удовлетворил запрос об импичменте ЗурабишвилиЛатвия закрыла два КПП на границе с РоссиейЭкспортная пошлина на нефть с 1 ноября повысят до $26,2 за тонну