СМИ: Зеленскому отказали в визите в Израиль

Владимир Зеленский, посетивший европейские страны на прошлой неделе, хотел совершить визит солидарности в Израиль вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном, но израильские власти ему отказали. Об этом сообщает Ynet со ссылкой на источник, которому стало известно о запросе Зеленского.

По словам собеседника Ynet, власти Израиля заявили Зеленскому, что «сейчас неподходящее время», но он сможет приехать позже.

Как отмечает Ynet, Зеленский хочет выразить поддержку Израилю, но из-за ситуации на Украине он «не может приехать в рамках автономного путешествия».

Ранее Израиль посетили госсекретарь США Энтони Блинкен, глава Пентагона Ллойд Остин, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европарламента Роберта Метсола.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригласил президента США Джо Байдена посетить страну на этой неделе. В СМИ появилась информация, что Байден планирует принять приглашение.