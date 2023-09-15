Пока вы не уснули: повышение ключевой ставки и Финляндия без российских машин

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ЦБ объявил о новом повышении ключевой ставки

Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 13,00% годовых. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

«Реализовались существенные проинфляционные риски: рост внутреннего спроса, опережающий возможности расширения выпуска, и ослабление рубля в летние месяцы. В этих условиях требуется обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращения к 4% в 2024 году», - подчеркнул ЦБ.

Он также отметил, что к 11 сентября годовая инфляция выросла до 5,5% после 4,3% в июле и 5,2% в августе. Банк России указал на усиление инфляционного давления. По его данным, это произошло в том числе из-за переноса в цены произошедшего ослабления рубля.

Путин прокомментировал применение кассетных боеприпасов на Украине

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Соединённые Штаты применяют кассетные боеприпасы руками украинцев в зоне специальной военной операции. Об этом глава государства сказал в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Путин подчеркнул, что США позволяют себе делать даже то, что сами считают преступлением.

«США применяют кассетные боеприпасы руками украинцев», — сказал российский лидер.

Мишустин уволил главу Росавиации Александра Нерадько

«Александр Нерадько освобожден от этой должности», - говорится в заявлении пресс-службы правительства.

При этом там не уточнили причину отставки.

В МИД России отреагировали на внесение Ким Чен Ына в базу «Миротворца»

Замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что внесение главы КНДР Ким Чен Ына в базу украинского сайта «Миротворец» является очередной провокацией киевского режима.

«Это очередная провокация киевского режима, попытка запугать нас всех», — цитирует Галузина РИА Новости.

Дипломат добавил, что Украина не сможет посеять раздор между Россией и Северной Кореей такой провокацией.

СМИ: Финляндия решила запретить въезд российских машин

Власти Финляндии собираются ввести запрет на въезд российских транспортных средств на территорию страны. Об этом сообщила со ссылкой на источники общественная телерадиовещательная корпорация YLE.

В сообщении говорится, что ограничения коснутся российских легковых автомобилей. Также подчеркивается, что государство «хочет следовать общей, более жесткой линии ЕС».

В публикации отмечается, что сегодня с официальным заявлением по данному вопросу выступит министр иностранных дел Элина Валтонен.

Узбекская диаспора обратилась с просьбой к Медведеву

Общественная организация «Узбекская национально-культурная автономия в городе Москве» обратилась к замглавы Совета безопасности РФ Дмитрию Медведеву с просьбой обязать работодателей обеспечивать трудовых мигрантов местами для питания. Об этом рассказали «Ведомости».

Обращение было направлено Медведеву, так как он возглавляет комиссию Совбеза по вопросам совершенствования миграционной политики.

Представители узбекской диаспоры рассказали в своем письме о появившихся в соцсетях видео, демонстрирующих, что строители-мигранты «массово проводят обеденное время вне рабочей территории». В организации считают, что отсутствие мест для питания «создает неудобства как для трудовых мигрантов, так и для граждан Российской Федерации».

МИД РФ отреагировал на планы США поставить Украине ATACMS

МИД РФ

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал безостановочной эскалацией возможные планы США по поставке Украине ракет ATACMS. Об этом сообщает ТАСС.

Рябков подчеркнул, что поставка ATACMS не изменит ситуацию на поле боя.

«Безостановочная эскалация, пренебрежение очевидными рисками, с этим сопряженными, абсолютно безоглядная, безудержная, абсурдная по свей сути линия на поддержку киевского режима», - так дипломат охарактеризовал действия США.

Путин посоветовал Украине не забывать про гопак

Президент России Владимир Путин ответил на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что для «танго» в виде переговоров между Россией и Украиной нужны двое. Как сообщает РИА Новости, на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко Путин отметил, что в этой ситуации Киеву важно «гопак не забыть».

«Танго — это, конечно, хорошо, но я думаю, что для Украины важно гопак не забыть. А то так и будут все время под чужую музыку и под чужую дудку плясать. А плясать, кстати, так или иначе всем придется барыню или в лучшем случае казачка», — сказал Путин.

Дочь актера Михаила Ульянова найдена мертвой в Москве

63-летняя дочь актера Михаила Ульянова найдена мертвой в Москве. Как сообщает «МК», ее тело нашли в квартире на Большой Бронной улице.

По информации издания, Елена скончалась вечером в четверг, 14 сентября. Причина смерти пока неизвестна.

Напомним, что Елена Михайлова родилась в декабре 1959 года. Она не пошла по стопам своих знаменитых родителей, актеров Михаила Ульянова и Аллы Парфаньяк, и работала художником-графиком.

Голикова оценила ситуацию с безработицей в России

Ситуация на рынке труда отличается устойчивым сокращением числа безработных, только за последнюю неделю количество зарегистрированных безработных уменьшилось на 11 тысяч человек. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова, пишет РИА Новости.

В ходе заседания межведомственной рабочей группы для реагирования на ситуацию, складывающуюся на рынке труда, Голикова обратила внимание, что сейчас численность зарегистрированных безработных составляет 473 тысячи человек.