Путин посоветовал Украине не забывать про гопак
Президент России Владимир Путин ответил на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что для «танго» в виде переговоров между Россией и Украиной нужны двое. Как сообщает РИА Новости, на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко Путин отметил, что в этой ситуации Киеву важно «гопак не забыть».
«Танго — это, конечно, хорошо, но я думаю, что для Украины важно гопак не забыть. А то так и будут все время под чужую музыку и под чужую дудку плясать. А плясать, кстати, так или иначе всем придется барыню или в лучшем случае казачка», — сказал Путин.
Глава государства также напомнил, что РФ никогда не отказывалась от переговоров по украинскому конфликту, однако украинский президент Владимир Зеленский подписал закон, который их запрещает.
Напомним, что ранее говоря о возможности переговоров между Москвой и Киевом Блинкен сказал журналистам, что Украина якобы готова к контактам, но «для танго нужны двое». По его словам, Вашингтон пока якобы не видит никаких признаков интереса к дипломатическому урегулированию со стороны Путина.