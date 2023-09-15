Путин посоветовал Украине не забывать про гопак

«Танго — это, конечно, хорошо, но я думаю, что для Украины важно гопак не забыть. А то так и будут все время под чужую музыку и под чужую дудку плясать. А плясать, кстати, так или иначе всем придется барыню или в лучшем случае казачка», — сказал Путин.