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Путин посоветовал Украине не забывать про гопак

Президент России Владимир Путин ответил на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что для «танго» в виде переговоров между Россией и Украиной нужны двое. Как сообщает РИА Новости, на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко Путин отметил, что в этой ситуации Киеву важно «гопак не забыть».

«Танго — это, конечно, хорошо, но я думаю, что для Украины важно гопак не забыть. А то так и будут все время под чужую музыку и под чужую дудку плясать. А плясать, кстати, так или иначе всем придется барыню или в лучшем случае казачка», — сказал Путин.

Глава государства также напомнил, что РФ никогда не отказывалась от переговоров по украинскому конфликту, однако украинский президент Владимир Зеленский подписал закон, который их запрещает.

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Напомним, что ранее говоря о возможности переговоров между Москвой и Киевом Блинкен сказал журналистам, что Украина якобы готова к контактам, но «для танго нужны двое». По его словам, Вашингтон пока якобы не видит никаких признаков интереса к дипломатическому урегулированию со стороны Путина.

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