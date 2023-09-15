Узбекская диаспора обратилась с просьбой к Медведеву

Общественная организация «Узбекская национально-культурная автономия в городе Москве» обратилась к замглавы Совета безопасности РФ Дмитрию Медведеву с просьбой обязать работодателей обеспечивать трудовых мигрантов местами для питания. Об этом рассказали «Ведомости».

Обращение было направлено Медведеву, так как он возглавляет комиссию Совбеза по вопросам совершенствования миграционной политики.

Представители узбекской диаспоры рассказали в своем письме о появившихся в соцсетях видео, демонстрирующих, что строители-мигранты «массово проводят обеденное время вне рабочей территории». В организации считают, что отсутствие мест для питания «создает неудобства как для трудовых мигрантов, так и для граждан Российской Федерации».

По версии «Ведомостей», поводом для обращения стало видео, предположительно, снятое в Санкт-Петербурге. На нем человек в форме пинает коробки с выпечкой обедающих на улице строителей, высыпая еду на землю.