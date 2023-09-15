Дочь актера Михаила Ульянова найдена мертвой в Москве
63-летняя дочь актера Михаила Ульянова найдена мертвой в Москве. Как сообщает «МК», ее тело нашли в квартире на Большой Бронной улице.
По информации издания, Елена скончалась вечером в четверг, 14 сентября. Причина смерти пока неизвестна.
Напомним, что Елена Михайлова родилась в декабре 1959 года. Она не пошла по стопам своих знаменитых родителей, актеров Михаила Ульянова и Аллы Парфаньяк, и работала художником-графиком.
Михаил Ульянов — народный артист СССР. Родился 20 ноября 1927 года, скончался 26 марта 2007 года. За свою карьеру исполнил несколько десятков ролей на сцене и около 70 в кино. Долгое время выступал в театре имени Вахтангова, которым впоследствии стал руководить. Зрителям актер запомнился по ролям в фильмах «Освобождение», «Братья Карамазовы», «Без свидетелей», «Председатель», «Бег» и другие.