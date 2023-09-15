63-летняя дочь актера Михаила Ульянова найдена мертвой в Москве. Как сообщает «МК», ее тело нашли в квартире на Большой Бронной улице.

По информации издания, Елена скончалась вечером в четверг, 14 сентября. Причина смерти пока неизвестна.

Напомним, что Елена Михайлова родилась в декабре 1959 года. Она не пошла по стопам своих знаменитых родителей, актеров Михаила Ульянова и Аллы Парфаньяк, и работала художником-графиком.