Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал безостановочной эскалацией возможные планы США по поставке Украине ракет ATACMS. Об этом сообщает ТАСС.

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Рябков подчеркнул, что поставка ATACMS не изменит ситуацию на поле боя.

«Безостановочная эскалация, пренебрежение очевидными рисками, с этим сопряженными, абсолютно безоглядная, безудержная, абсурдная по свей сути линия на поддержку киевского режима», - так дипломат охарактеризовал действия США.

С 2022 года украинские власти настаивают, чтобы США предоставили им ракеты большей дальности. Украинцы хотят получить ATACMS, баллистические ракеты класса земля - земля с дальностью до 300 километров.

Представитель Конгресса заявлял The Wall Street Journal, что Штаты не соглашаются передать Украине это оружие из-за разногласий по поводу нанесения ударов по целям в Крыму. Это «отражает более глубокий спор о том, как поддержать Украину, не рискуя более широким конфликтом с Россией, способной прибегнуть к ядерному оружию».