МИД РФ отреагировал на планы США поставить Украине ATACMS

МИД РФ заявил о «безостановочной эскалации» США из-за возможных поставок ATACMS
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал безостановочной эскалацией возможные планы США по поставке Украине ракет ATACMS. Об этом сообщает ТАСС.
Рябков подчеркнул, что поставка ATACMS не изменит ситуацию на поле боя.
«Безостановочная эскалация, пренебрежение очевидными рисками, с этим сопряженными, абсолютно безоглядная, безудержная, абсурдная по свей сути линия на поддержку киевского режима», - так дипломат охарактеризовал действия США.
С 2022 года украинские власти настаивают, чтобы США предоставили им ракеты большей дальности. Украинцы хотят получить ATACMS, баллистические ракеты класса земля - земля с дальностью до 300 километров.
Представитель Конгресса заявлял The Wall Street Journal, что Штаты не соглашаются передать Украине это оружие из-за разногласий по поводу нанесения ударов по целям в Крыму. Это «отражает более глубокий спор о том, как поддержать Украину, не рискуя более широким конфликтом с Россией, способной прибегнуть к ядерному оружию».
10 сентября 2023 года в американских СМИ появилась информация, что президент США Джо Байден может вскоре одобрить поставки ATACMS Украине. При этом в Госдепартаменте США заявили, что Вашингтон не изменил свою позицию по поводу поставок этих ракет.