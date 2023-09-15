Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Соединённые Штаты применяют кассетные боеприпасы руками украинцев в зоне специальной военной операции. Об этом глава государства сказал в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Путин подчеркнул, что США позволяют себе делать даже то, что сами считают преступлением.

«США применяют кассетные боеприпасы руками украинцев», — сказал российский лидер.