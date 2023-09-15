Путин: США применяют кассетные боеприпасы руками украинцев
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Соединённые Штаты применяют кассетные боеприпасы руками украинцев в зоне специальной военной операции. Об этом глава государства сказал в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Путин подчеркнул, что США позволяют себе делать даже то, что сами считают преступлением.
«США применяют кассетные боеприпасы руками украинцев», — сказал российский лидер.
Ранее стало известно, что украинцы выпустили два кассетных боеприпаса натовского калибра по Донецку и Ясиноватскому району.