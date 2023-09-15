Мишустин уволил главу Росавиации Александра Нерадько

«Александр Нерадько освобожден от этой должности», - говорится в заявлении пресс-службы правительства.

При этом там не уточнили причину отставки.

Дмитрий Ядров по образованию инженер по аэронавигационному обслуживанию и использованию воздушного пространства. Перешел на работу в Росавиацию в 2019 году, где в качестве заместителя руководителя координировал организацию использования воздушного движения, летной эксплуатации и развития аэродромной инфраструктуры.

Александр Нерадько возглавлял Росавиацию с 2009 года. До этого с 1993 года он работал в федеральных органах гражданской авиации. В мае 2022 года Нерадько получил замечание от правительства РФ за ненадлежащее исполнение им должностных обязанностей. По данным осведомленных источников, выговор был сделан из-за системного неисполнения главой Росавиации поручений министра транспорта Виталия Савельева и правительства, напомнили «Известия».