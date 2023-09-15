Мишустин уволил главу Росавиации Александра Нерадько

Мишустин сменил главу Росавиации
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении новым руководителем Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Дмитрия Ядрова. Об этом говорится в сегодняшнем сообщении на сайте правительства России.
«Александр Нерадько освобожден от этой должности», - говорится в заявлении пресс-службы правительства.
При этом там не уточнили причину отставки.
Дмитрий Ядров по образованию инженер по аэронавигационному обслуживанию и использованию воздушного пространства. Перешел на работу в Росавиацию в 2019 году, где в качестве заместителя руководителя координировал организацию использования воздушного движения, летной эксплуатации и развития аэродромной инфраструктуры.
Александр Нерадько возглавлял Росавиацию с 2009 года. До этого с 1993 года он работал в федеральных органах гражданской авиации. В мае 2022 года Нерадько получил замечание от правительства РФ за ненадлежащее исполнение им должностных обязанностей. По данным осведомленных источников, выговор был сделан из-за системного неисполнения главой Росавиации поручений министра транспорта Виталия Савельева и правительства, напомнили «Известия».
Ранее глава Росавиации Александр Нерадько рекомендовал авиакомпаниям провести занятия с пилотами по действиям в «сложной орнитологической обстановке». В 2023 году в гражданской авиации был зарегистрирован 31 инцидент с птицами, закончившийся повреждением техники. В прошлом году их было 17.