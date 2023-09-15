МИД России: внесение Ким Чен Ына в базу «Миротворца» — провокация Киева
Замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что внесение главы КНДР Ким Чен Ына в базу украинского сайта «Миротворец» является очередной провокацией киевского режима.
«Это очередная провокация киевского режима, попытка запугать нас всех», — цитирует Галузина РИА Новости.
Дипломат добавил, что Украина не сможет посеять раздор между Россией и Северной Кореей такой провокацией.
15 сентября Ким Чен Ына внесли в базу украинского сайта «Миротворец».