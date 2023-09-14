Пока вы не уснули: Лавров об опасных планах НАТО и призыв Роскомнадзора отказаться от WhatsApp*

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Названы возможные темы переговоров Путина и Лукашенко

В ходе переговоров президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, запланированных на 15 сентября, могут быть подняты вопросы военного сотрудничества и угрозы нападения на белорусскую территорию со стороны Польши. Об этом со ссылкой на экспертов пишут «Ведомости».

Сегодня стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Россию для встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. Ее главы государств запланировали ранее в соответствии с графиком встреч двух лидеров.

Лавров предупредил об опасных планах НАТО

Планы НАТО влиять на Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) представляют особую опасность для этого региона. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Мьянмы Тан Све.

В Кремле высказались о снятии санкций с российских бизнесменов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают предателями тех российских бизнесменов, которые «скатываются на антироссийские позиции» ради отмены санкций. Об этом сообщает ТАСС.

«Что касается выхода из-под санкций, мы знаем, что есть предприниматели, которые скатываются на антироссийские позиции и которые пытаются за тридцать сребреников вывести себя из-под санкций. Это предатели», - заявил представитель Кремля.

Стало известно, насколько ускорилась дедолларизация в мире

С начала специальной военной операции России на Украине скорость дедолларизации в мире увеличилась в 10 раз по сравнению с предыдущими 15 годами. Об этом в интервью немецкому изданию Welt заявил экс-экономист МВФ Стивен Йен.

«Если принять во внимание изменение стоимости доллара, то, по нашим расчетам, он потерял около 11 процентных пунктов по доле валютных резервов с 2016 года», — сказал Йен.

Суд взыскал с Митволя почти 1 млрд рублей

Суд в Красноярке принял решение взыскать с экс-заместителя главы Росприроднадзора Олега Митволя, осужденного по делу о хищениях при строительстве метро, 952 млн рублей по гражданским искам. Об этом пишет ТАСС.

Митволь был задержан в июне 2022 года, он стал фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере. Речь идет о хищении 900 миллионов рублей, которые АО «Красноярский ТИСИЗ» (Митволь был председателем совета директоров) получило на строительство красноярского метро. Митволь признал свою вину. Сегодня суд приговорил его к 4 годам и 6 месяцам колонии.

Замгенсека НАТО прокомментировал падение обломков БПЛА в Румынии

Соцсети

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что падение обломков якобы российского беспилотника на территории Румынии не стоит расценивать как преднамеренную атаку на страну-участницу Североатлантического альянса. Соответствующее заявление он сделал после совместного брифинга с премьер-министром Молдавии Дорином Речаном в Кишиневе, передает ТАСС.

Посла США в Москве вызвали в МИД России

Посол Соединённых Штатов в Москве Линн Трейси была вызвана в МИД России. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ей объявлен демарш в связи с деятельностью американских дипломатов Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна.

Роскомнадзор призвал россиян отказаться от WhatsApp*

ZUMA/ТАСС

Роскомнадзор рекомендовал российским пользователям и организациям отказаться от WhatsApp* и перейти на отечественные сервисы. Об этом в четверг, 14 сентября, заявили в пресс-службе ведомства.

WhatsApp* планирует запустить каналы, которые позволят пользователям следить за интересующими их новостями и событиями.

В Эстонии призвали конфисковать машины с российскими номерами

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил сегодня, что находящиеся на территории страны автомобили с российскими номерами должны быть конфискованы или перерегистрированы. Об этом пишет РИА Новости.

8 сентября Еврокомиссия опубликовала пояснение, согласно которому санкции в отношении России распространяются на личные автомобили с российскими номерами. Кроме того, по тексту документа под запрет формально попадают многие товары, в том числе телефоны, ноутбуки, одежда, средства гигиены.

Олимпийский чемпион Рылов заявил об отказе подписывать политические декларации

Двукратный олимпийский чемпион пловец Евгений Рылов заявил, что откажется подписывать декларацию политического содержания, если это станет условием Международного олимпийского комитета для допуска к соревнованиям. Об этом сообщает РИА Спорт.