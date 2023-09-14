Названы возможные темы переговоров Путина и Лукашенко

В ходе переговоров президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, запланированных на 15 сентября, могут быть подняты вопросы военного сотрудничества и угрозы нападения на белорусскую территорию со стороны Польши. Об этом со ссылкой на экспертов пишут «Ведомости».

Сегодня стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Россию для встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. Ее главы государств запланировали ранее в соответствии с графиком встреч двух лидеров.

Заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев считает, что среди вопросов, которые обсудят завтра президенты могут быть стратегическое и военно-техническое сотрудничество, а также размещение и обслуживание тактического ядерного оружия на территории Белоруссии.

Также, по его словам, в ходе встречи будет поднята тема спецоперации на Украине.

На повестке дня может быть и вопрос об угрозе нападения на Белоруссию со стороны Польши, а также «меры ЕС по изъятию личной собственности российских граждан», считает руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.

«Первый пункт – это все, что происходит в Польше – военная угроза республике Беларусь, РФ и Союзному государству», – заявил он.

Однако, по его мнению, в фокусе внимания двух лидеров будет промышленная интеграция России и Белоруссии и дальнейшее продвижение общих принципов социальной политики.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что развязывание агрессии против Белоруссии будет означать для российских властей агрессию против РФ. При этом Лукашенко отмечал, что Минск не будет колебаться с применением ядерного оружия в случае агрессии.