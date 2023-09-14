Посла США в Москве вызвали в МИД России

Ей объявлен демарш в связи с деятельностью американских дипломатов Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна.

МИД сообщает, что оба они объявлены persona non grata и должны покинуть страну в течение семи суток.

Ранее в ФСБ заявили о пресечении противоправной деятельности информатора посольства США — бывшего сотрудника генконсульства США во Владивостоке гражданина России Роберта Шонова.