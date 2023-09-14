Суд взыскал с Митволя почти 1 млрд рублей

Суд в Красноярке принял решение взыскать с экс-заместителя главы Росприроднадзора Олега Митволя, осужденного по делу о хищениях при строительстве метро, 952 млн рублей по гражданским искам. Об этом пишет ТАСС.

Митволь был задержан в июне 2022 года, он стал фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере. Речь идет о хищении 900 миллионов рублей, которые АО «Красноярский ТИСИЗ» (Митволь был председателем совета директоров) получило на строительство красноярского метро. Митволь признал свою вину. Сегодня суд приговорил его к 4 годам и 6 месяцам колонии.

Также суд взыскал с него 952 млн рублей по гражданским искам.

«Взыскать с Митволя 741 млн рублей в пользу Федерального агентства железнодорожного транспорта, 211 млн рублей в пользу краевого транспортного управления. Наложить арест на имущество», - заявил в ходе оглашения приговора судья Иван Иванов.

Решением суда арестованы принадлежащие Митволю нежилое помещение, квартира в Москве, два автомобиля и денежные средства.