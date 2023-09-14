Замгенсека НАТО прокомментировал падение обломков БПЛА в Румынии

Замгенсека НАТО не считает падение обломков БПЛА преднамеренной атакой на Румынию
Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что падение обломков якобы российского беспилотника на территории Румынии не стоит расценивать как преднамеренную атаку на страну-участницу Североатлантического альянса. Соответствующее заявление он сделал после совместного брифинга с премьер-министром Молдавии Дорином Речаном в Кишиневе, передает ТАСС.
«Важно это понимать. Произошедшее относится к категории инцидентов, которые могут повторяться в будущем. Это не является преднамеренной атакой РФ», - подчеркнул заместитель генерального секретаря.
Он указал на работу членов альянса над внедрением одобренного на саммите в Вильнюсе плана по коллективному повышению оборонительных возможностей. Как отмечается, он предполагает усиление противовоздушной обороны, разведки и подготовки личного состава.
Напомним, что ранее Министерство национальной обороны Румынии обнаружило фрагменты БПЛА неизвестного происхождения в уезде Тулча на северо-востоке страны. В ведомстве сочли, что это очередные обломки от российского дрона.