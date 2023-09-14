Замгенсека НАТО прокомментировал падение обломков БПЛА в Румынии

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что падение обломков якобы российского беспилотника на территории Румынии не стоит расценивать как преднамеренную атаку на страну-участницу Североатлантического альянса. Соответствующее заявление он сделал после совместного брифинга с премьер-министром Молдавии Дорином Речаном в Кишиневе, передает ТАСС.

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«Важно это понимать. Произошедшее относится к категории инцидентов, которые могут повторяться в будущем. Это не является преднамеренной атакой РФ», - подчеркнул заместитель генерального секретаря.

Он указал на работу членов альянса над внедрением одобренного на саммите в Вильнюсе плана по коллективному повышению оборонительных возможностей. Как отмечается, он предполагает усиление противовоздушной обороны, разведки и подготовки личного состава.