Роскомнадзор призвал россиян отказаться от WhatsApp*

Роскомнадзор рекомендовал российским пользователям и организациям отказаться от WhatsApp* и перейти на отечественные сервисы. Об этом в четверг, 14 сентября, заявили в пресс-службе ведомства.

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WhatsApp* планирует запустить каналы, которые позволят пользователям следить за интересующими их новостями и событиями.

— Появление недружественных каналов с запрещенной информацией незамедлительно повлечет требование об их удалении и при отказе к блокировке. При этом настоятельно рекомендуем российским организациям и пользователям переходить на отечественные сервисы, работающие в российской юрисдикции и соблюдающие российское законодательство, — говорится в сообщении, которое приводит агентство городских новостей «Москва».

Накануне первый заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что официальная позиция по работе мессенджера WhatsApp* на территории России может быть пересмотрена в случае его направления в сторону массового распространения информации.

Его поддержал глава Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. По его словам, мессенджер может быть заблокирован на территории страны, если в нем запустят функцию русскоязычных каналов.