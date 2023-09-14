В Кремле высказались о снятии санкций с российских бизнесменов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают предателями тех российских бизнесменов, которые «скатываются на антироссийские позиции» ради отмены санкций. Об этом сообщает ТАСС.

«Что касается выхода из-под санкций, мы знаем, что есть предприниматели, которые скатываются на антироссийские позиции и которые пытаются за тридцать сребреников вывести себя из-под санкций. Это предатели», - заявил представитель Кремля.

В то же время Песков подчеркнул, что российские власти с уважением относятся к бизнесменам, которые отстаивают свои права в судах.

«Это право любого предпринимателя. И к нему мы относимся с уважением», - отметил он.

Песков добавил, что в Кремле не понимают «ни логику самих санкций, ни логику [их] снятия».

Ранее ЕС снял санкции с четырех россиян - бизнесменов Григория Березкина, Александра Шульгина, Фархада Ахмедова, а также с погибшего полковника ВС РФ, Героя России Георгия Шуваева.

Решение о снятии с санкций с Шульгина, экс-главы Ozon, вынес суд ЕС.

Шульгин возглавлял Ozon с декабря 2017 года. Он покинул свой пост в Ozon и вышел из совета директоров компании в апреле 2022-го на фоне введения санкций против него.

СМИ сообщали, что Шульгин оспорил позицию Совета ЕС, который вводил против него санкции как против «ведущего бизнесмена». Как заявили в суде, Совет не предоставил доказательств, что Шульгина все еще можно считать ведущим бизнесменом после ухода из Ozon.