Планы НАТО влиять на Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) представляют особую опасность для этого региона. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Мьянмы Тан Све.