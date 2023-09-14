Планы НАТО влиять на Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) представляют особую опасность для этого региона. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Мьянмы Тан Све.
"Особую опасность, конечно, представляют открытые планы НАТО внедриться сюда (в АТР - прим. ТАСС) и устанавливать здесь свои порядки", - сказал он.
Лавров напомнил, что на состоявшемся недавно в Джакарте Восточноазиатском саммите все страны региона однозначно высказались за сохранение асеаноцентричной архитектуры.
"Будем и далее их активно в этом поддерживать", - добавил министр иностранных дел РФ.