Пока вы не уснули: планы Кима во время визита в Россию и рекордная цена дизельного топлива

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Путин рассказал о планах Кима во время визита в Россию

Путин рассказал, что во Владивостоке Ким познакомится с возможностями Тихоокеанского флота и осмотрит несколько объектов Академии наук РФ, где изучается биология моря. В Комсомольске-на-Амуре лидер КНДР посетит заводы по производству авиационной техники.

Дизельное топливо продолжает рекордный рост

На торгах в среду, 13 сентября, биржевая стоимость дизельного топлива превысила 72 тысячи рублей за тонну и установила новый рекорд. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

13 сентября дизель стал дороже на 0,61 процента, цена составила 72 146 рублей за тонну. «Прайм» отмечает, что это уже девятый рекорд цен на дизельное топливо с начала сентября.

В МИД пообещали жесткий ответ на возможные атаки по Крымскому мосту

Официальный представитель МИД России Захарова на брифинге на полях Восточного экономического форума прокомментировала заявление спикера оперативного командования «Юг» Вооруженных сил Украины Натальи Гуменюк, которая сообщила, что у Крымского моста «осталось очень мало времени». Российский дипломат, в свою очередь, предупредила о «жестком ответе» на любые возможные атаки на Крымский мост с украинской стороны, передает ТАСС.

МО РФ: поврежденные в результате атаки на Севастополь корабли вернутся в строй

Два корабля, получившие повреждения в результате ночной атаки ВСУ на Севастопольский морской завод, будут полностью восстановлены. Об этом заявило сегодня Минобороны России.

В ночь на 13 сентября Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по судоремонтному заводу имени Орджоникидзе в Севастополе. Также три украинских безэкипажных катера атаковали отряд кораблей Черноморского флота на переходе морем. По предварительным данным, пострадали 24 человека, четверо из них находятся в состоянии средней степени тяжести.

Курс рубля упал на фоне приостановки торгов на Мосбирже

В ходе торгов на Московской бирже в среду, 13 сентября, рубль начал резко слабеть. Курс доллара поднимался до 96,62 рубля, после чего скорректировался до уровня 96,17 рубля по состоянию на 11:48 по московскому времени, свидетельствуют данные площадки.

Евро поднимался до 104 рублей, после чего снизился до 103,3 рубля. В начале торгов доллар стоил меньше 95 рублей, а евро — меньше 102 рублей.

В Кремле высказались о размещении солдат КНДР на границе с Украиной

В ходе переговоров российский и северокорейский лидеры, Владимир Путин и Ким Чен Ын, не затрагивали вопросы размещения солдат КНДР на границе с Украиной. Об этом высказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Эстония развернула первую машину с российскими номерами

Эстонская сторона развернула первый автомобиль с российскими номерами, следовавший через пограничный пункт «Нарва». Об этом со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ) пишет ТАСС.

Ранее Еврокомиссия опубликовала пояснение, по которому санкции в отношении России распространяются на личные автомобили с российскими номерами. Кроме того, по тексту под запрет формально попадают многие товары, в том числе телефоны, ноутбуки, одежда, средства гигиены.

Командующий ВВС Украины Олещук взял ответственность за удар по Крыму

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук заявил об ответственности Украины за удар по Крыму.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на его заявление, удар был нанесён с помощью авиации.

Пилот севшего в поле Airbus раскрыл детали происшествия на допросе

Командир воздушного судна (КВС) севшего в поле Airbus Сергей Белов раскрыл детали происшествия на допросе. Об этом сообщает издание Baza в Telegram.

По словам пилота, перед тем, как он начал сажать самолет, топлива оставалось примерно на пять минут полета. Кроме того, по данным источника, Белов рассказал следователям, что воздушное судно осматривали техники еще в Домодедово, а в аэропорту Сочи он сам «принимал самолет» и не заметил никаких дефектов.

Евросоюз снял санкции с четверых россиян

С четверых граждан России сняли рестрикции Евросоюза. Речь идет об ограничениях, которые были ранее введены в связи с «угрозой и подрывом территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины». Об этом сообщил Совет ЕС.