Евросоюз снял санкции с четверых россиян

С четверых граждан России сняли рестрикции Евросоюза. Речь идет об ограничениях, которые были ранее введены в связи с «угрозой и подрывом территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины». Об этом сообщил Совет ЕС.

«В контексте пересмотра санкций Совет также решил не продлевать санкции в отношении четырех лиц», - указано в заявлении.

Ранее Еврокомиссия опубликовала пояснение, по которому санкции в отношении России распространяются на личные автомобили с российскими номерами. Кроме того, по тексту под запрет формально попадают многие товары, в том числе телефоны, ноутбуки, одежда, средства гигиены. В ЕК подчеркивали, что страны Евросоюза при введении ограничений должны руководствоваться здравым смыслом. Там призвали не препятствовать ввозу обычных личных вещей, которые не относятся к предметам роскоши.