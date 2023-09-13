В МИД пообещали жесткий ответ на возможные атаки по Крымскому мосту
Официальный представитель МИД России Захарова на брифинге на полях Восточного экономического форума прокомментировала заявление спикера оперативного командования «Юг» Вооруженных сил Украины Натальи Гуменюк, которая сообщила, что у Крымского моста «осталось очень мало времени». Российский дипломат, в свою очередь, предупредила о «жестком ответе» на любые возможные атаки на Крымский мост с украинской стороны, передает ТАСС.
«Ответ, если это произойдет, на все, что они наговорили, будет жестким. Тем, кто вынашивает подобные планы против нашей страны, от возмездия не скрыться, где бы они ни находились», — подчеркнула Захарова.
Ранее радио Sputnik сообщило об уничтожении кораблями ЧФ трех катеров, которые пытались атаковать Крымский мост.
Вооруженные силы РФ наносят удары по украинской инфраструктуре и военным объектам с 10 октября 2022 года, спустя два дня после первого теракта на Крымском мосту.
17 июля произошел новый теракт в районе 145-й опоры моста со стороны Краснодарского края. Мост атаковали украинские надводные беспилотники. В результате погибла семейная пара из Белгородской области.