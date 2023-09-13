МО РФ: поврежденные в результате атаки на Севастополь корабли вернутся в строй

Два корабля, получившие повреждения в результате ночной атаки ВСУ на Севастопольский морской завод, будут полностью восстановлены. Об этом заявило сегодня Минобороны России.

В ночь на 13 сентября Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по судоремонтному заводу имени Орджоникидзе в Севастополе. Также три украинских безэкипажных катера атаковали отряд кораблей Черноморского флота на переходе морем. По предварительным данным, пострадали 24 человека, четверо из них находятся в состоянии средней степени тяжести.

По данным российского военного ведомства, в результате атаки повреждения получили также два корабля Военно-морского флота, проходившие плановый ремонт в судоремонтном заводе в Севастополе.

«Корабли, поврежденные в результате ракетного удара киевского режима 13 сентября, будут полностью восстановлены и продолжат боевую службу в составе своих флотов», - подчеркнули в Минобороны.