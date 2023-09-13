Командующий ВВС Украины Олещук взял ответственность за удар по Крыму
Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук заявил об ответственности Украины за удар по Крыму.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на его заявление, удар был нанесён с помощью авиации.
Ранее Минобороны России сообщило, что в ночь на 13 сентября украинская армия выпустила десять крылатых ракет по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе в городе Севастополе.
Исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов заявил, что в результате ракетной атаки ВСУ на город было повреждено восемь домов, семь из которых — многоквартирные.