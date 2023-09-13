Путин рассказал о планах Кима во время визита в Россию
Президент РФ Владимир Путин заявил, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время визита в Россию посетит заводы в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщает ТАСС.
Путин рассказал, что во Владивостоке Ким познакомится с возможностями Тихоокеанского флота и осмотрит несколько объектов Академии наук РФ, где изучается биология моря. В Комсомольске-на-Амуре лидер КНДР посетит заводы по производству авиационной техники.
Переговоры Путина с Ким Чен Ыном прошли 13 сентября. Главы государств обсудили вопросы сотрудничества России и КНДР в разных сферах, ситуацию в регионе и международные дела. В Кремле сообщили, что Пхеньян интересуется возможностями сотрудничества с РФ в области авиации, транспорта и инфраструктуры
Перед встречей пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россию не интересуют предостережения из Вашингтона в контексте переговоров с КНДР.
В Совете национальной безопасности США ранее заявили, что Ким Чен Ын ожидает «переговоров на высшем уровне» с Россией по поводу поставок оружия. США призвали Северную Корею прекратить переговоры с Москвой и «соблюдать взятые Пхеньяном публичные обязательства».