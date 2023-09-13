Путин рассказал о планах Кима во время визита в Россию

Путин рассказал, что во Владивостоке Ким познакомится с возможностями Тихоокеанского флота и осмотрит несколько объектов Академии наук РФ, где изучается биология моря. В Комсомольске-на-Амуре лидер КНДР посетит заводы по производству авиационной техники.

Переговоры Путина с Ким Чен Ыном прошли 13 сентября. Главы государств обсудили вопросы сотрудничества России и КНДР в разных сферах, ситуацию в регионе и международные дела. В Кремле сообщили, что Пхеньян интересуется возможностями сотрудничества с РФ в области авиации, транспорта и инфраструктуры

Перед встречей пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россию не интересуют предостережения из Вашингтона в контексте переговоров с КНДР.