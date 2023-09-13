Пилот севшего в поле Airbus раскрыл детали происшествия на допросе

Командир воздушного судна (КВС) севшего в поле Airbus Сергей Белов раскрыл детали происшествия на допросе. Об этом сообщает издание Baza в Telegram.

По словам пилота, перед тем, как он начал сажать самолет, топлива оставалось примерно на пять минут полета. Кроме того, по данным источника, Белов рассказал следователям, что воздушное судно осматривали техники еще в Домодедово, а в аэропорту Сочи он сам «принимал самолет» и не заметил никаких дефектов.

Также КВС признался, что полет проходил в штатном режиме, однако около Омска отказала гидравлическая система. Пилот отметил, что были и другие проблемы: порывистый ветер и короткая полоса для аварийного приземления. Поэтому он принял решение лететь в Новосибирск.

После решения о смене курса пилоты убрали шасси, но створки остались открыты, так как гидросистеме не хватило давления. Затем был рассчитан запас топлива — по словам Белова, его должно было хватить до Новосибирска. Однако его количество вскоре начало критически уменьшаться, и КВС подал сигнал бедствия диспетчерам и попросил членов экипажа подготовиться к аварийной посадке.

Подходящее поле нашлось, когда запасов топлива оставалось всего на пять минут полета. После посадки лайнер почти не пострадал, у него лишь надломилась передняя стойка шасси.