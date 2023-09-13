В Кремле высказались о размещении солдат КНДР на границе с Украиной

В ходе переговоров российский и северокорейский лидеры, Владимир Путин и Ким Чен Ын, не затрагивали вопросы размещения солдат КНДР на границе с Украиной. Об этом высказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

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По его словам, политики «никак не касались» этой темы. «Речь шла о развитии двусторонних отношений», — пояснил официальный представитель Кремля. Таким образом он отреагировал на сообщения западных СМИ о том, что якобы лидеры России и КНДР говорили о возможном размещении северокорейских солдат рядом с Украиной.

Песков также прокомментировал переговоры сторон. Он заявил, что беседа президента России и председателя КНДР была весьма содержательной. По его словам, северокорейская сторона проявляет огромный интерес к развитию связей с Россией.