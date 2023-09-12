Пока вы не уснули: Путин о курсе рубля и причина экстренной посадки A320

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Путин прокомментировал ситуацию с курсом рубля

Президент РФ Владимир Путин указал на отсутствие непреодолимых проблем и сложностей с курсом рубля. Соответствующее заявление было сделано на пленарном заседании Восточного экономического форума, передает ТАСС.

По словам Путина, данный вопрос требует кропотливого исследования Центробанка, правительства РФ, а также финансовых властей.

«Но в целом я не думаю, что здесь совсем непреодолимые проблемы и сложности», - отметил Путин.

Гендиректор «Уральских авиалиний» назвал причину аварийной посадки Airbus A320 в поле

Гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов заявил, что причиной аварийной посадки самолета в Новосибирской области стал отказ гидросистемы. Об этом сообщает ТАСС.

Скуратов уточнил, что Airbus A320 будет восстановлен и продолжит летать.

«Самолет мы восстановим. <…> Он не поломан», - подчеркнул он.

Ким Чен Ын прибыл в Россию

Днем во вторник, 12 сентября, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл в Россию. Об этом сообщил корреспондент ВГТРК Павел Зарубин.

Журналист опубликовал видео с выходящим из поезда главой КНДР.

ТАСС уточняет, что глава Минприроды РФ Александр Козлов встретил Ким Чен Ына на станции Хасан в Приморском крае.

Чубайс отреагировал на высказывания Путина о его работе в "Роснано"

Бывший глава "Роснано" Анатолий Чубайс отреагировал на заявления Владимира Путина о том, что его работа в госкорпорации с точки зрения финансов "не удалась". Об этом он сообщил ТАСС.

"Я бы не хотел комментировать ничего из сказанного", – заявил он.

Ранее Владимир Путин заявил, что глава "Роснано" Анатолий Чубайс удрал и прячется, вероятно, из-за уголовных дел, связанных с большой финансовой дырой в компании, которую он возглавлял. По его словам, работа в "Роснано" не была успешной у Чубайса.

ВС РФ впервые уничтожили турецкую РСЗО T-122 Sakarya в зоне СВО

Roketsan Missiles Industries

Российские войска впервые уничтожили в зоне спецоперации реактивную систему залпового огня (РСЗО) турецкого производства T-122 Sakarya. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

Установку уничтожили на Купянском направлении, где было нанесено огневое поражение живой силе и технике 68-й егерской бригады, 14-й и 32-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины. Всего на этом участке фронта ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск уничтожены до 25-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, две американские артиллерийские системы M777, французская гаубица TRF1 и гаубица Д-20.

Маск рассказал, как потерял сознание от водки в России

Согласно биографии американского миллиардера и главы компаний SpaceX и Tesla Илона Маска, в начале 2000-х предприниматель выпил несколько рюмок водки во время деловой встречи в России, после чего потерял сознание. Об этом сообщает Business Insider.

Этот эпизод биографии Маска стал широко известен благодаря биографии миллиардера за авторством Уолтера Айзексона. Тот утверждает, что в начале 2000-х годов Маск планировал миссию на Марс, но для этого бизнесмену необходимо было провести несколько деловых встреч на территории России. Айзексон утверждает, что во время одной из таких встреч, которая проходила в ресторане Москвы, присутствующим «подавали большое количество водки».

В биографии указано, что в тот день Маск выпил столько же спиртного, сколько съел блюд.

«Маск, который поддерживал голову рукой, отключился и ударился головой об стол», – утверждает Айзексон.

Байден начал выступление о терактах 11 сентября с шутки

Президент США Джо Байден во время выступления, посвященного годовщине террористических актов 11 сентября 2001 года, пошутил о своем спортивном прошлом, сообщает РИА Новости.

Байден, находящийся на Аляске, в начале своей речи поприветствовал губернатора штата Аляска Майка Данливи. Президент сказал, что у него с Данливи есть что-то общее, так как они оба из города Скрантон в штате Пенсильвания.

Байден заявил, что в то время, когда он сам играл в мяч, он бы очень хотел иметь губернатора Аляски в рядах своего клуба. Президент сказал, что мог бы попасть в число лучших игроков страны, если бы Данливи тогда играл бы вместе с ним. Говоря эти слова, Байден усмехнулся.

Милохин ночью улетел из России на фоне слухов о призыве в армию

Тиктокер Даня Милохин улетел в Дубай после просьбы главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной призвать его в армию. Как сообщает Telegram-канал Mash, вчера в 23:18 мск он прошел паспортный контроль во «Внуково» и вылетел в ОАЭ рейсом эконом-класса.

Информацию об отлете Милохина подтвердила и Мизулина в своем Telegram-канале.

«Это результат консолидации и единения гражданского общества, о котором говорит наш президент», — добавила она.

Путин рассказал, когда автомобили Aurus вдвое подешевеют

Автомобили Aurus станут вдвое дешевле, когда начнется их серийное производство. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент России Владимир Путин во время пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

Президент отметил, что уровень локализации производства автомобилей в России будут повышать. Это требует времени, но является правильным с точки зрения развития автомобильной промышленности в стране.

«Вот Aurus сделали. Сделали. Да, это стоит (дорого — прим. ред.), потому что мало производят. Пойдет в серию по-настоящему, и в два раза дешевле все будет», — сказал Путин.

Шлеменко отказался считать себя «россиянином»

Пресс-служба RCC

Боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко заявил «Спорт-Экспрессу», что не считает себя россиянином.