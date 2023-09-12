Милохин ночью улетел из России на фоне слухов о призыве в армию

Тиктокер Даня Милохин улетел в Дубай после просьбы главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной призвать его в армию. Как сообщает Telegram-канал Mash, вчера в 23:18 мск он прошел паспортный контроль во «Внуково» и вылетел в ОАЭ рейсом эконом-класса.

Информацию об отлете Милохина подтвердила и Мизулина в своем Telegram-канале.

«Это результат консолидации и единения гражданского общества, о котором говорит наш президент», — добавила она.

Напомним, что накануне Милохин вернулся в Россию. В соцсетях он опубликовал видео, где танцует на Красной площади под трек Scally Milano «Я не хочу жить в Дубае». Вечером 11 сентября Мизулина сообщила, что направила в Минобороны обращение с просьбой призвать блогера в армию в осенний призыв. В своей публикации она отметила, что оснований для отсрочки от службы у Милохина нет, напомнив, что он ранее делал русофобские высказывания.