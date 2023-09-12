Чубайс отреагировал на высказывания Путина о его работе в "Роснано"

Бывший глава "Роснано" Анатолий Чубайс отреагировал на заявления Владимира Путина о том, что его работа в госкорпорации с точки зрения финансов "не удалась". Об этом он сообщил ТАСС.

"Я бы не хотел комментировать ничего из сказанного", – заявил он.

Ранее Владимир Путин заявил, что глава "Роснано" Анатолий Чубайс удрал и прячется, вероятно, из-за уголовных дел, связанных с большой финансовой дырой в компании, которую он возглавлял. По его словам, работа в "Роснано" не была успешной у Чубайса.

В 2022 году Чубайс покинул свой пост спецпредставителя президента РФ. Ряд СМИ сообщал, что он уехал из России.

Его представитель заявлял, что Чубайс посещал Турцию и Израиль для обсуждения сотрудничества с университетами.

Представитель Чубайса также опровергал информацию о том, что он посещал Италию и имеет недвижимость в этой стране.

После портал Detaly сообщил, что бывший генеральный директор компании "Роснано" Анатолий Чубайс вместе с женой подал запрос в МВД Израиля на получение долгосрочных документов.

Отмечалось, что Чубайс мог обменять временное удостоверение личности на постоянное биометрическое или решил заказать заграничный паспорт Израиля.

Чубайса и его супругу видели в отделении МВД города Ноф-ха-Галиль на севере Израиля, указано в публикации.