ВС РФ впервые уничтожили турецкую РСЗО T-122 Sakarya в зоне СВО
Российские войска впервые уничтожили в зоне спецоперации реактивную систему залпового огня (РСЗО) турецкого производства T-122 Sakarya. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.
Установку уничтожили на Купянском направлении, где было нанесено огневое поражение живой силе и технике 68-й егерской бригады, 14-й и 32-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины. Всего на этом участке фронта ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск уничтожены до 25-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, две американские артиллерийские системы M777, французская гаубица TRF1 и гаубица Д-20.
Напомним, что T-122 Sakarya — турецкая модификация РСЗО БМ-21 «Град». Оснащается ракетами дальностью полета до 40 км и может вести огонь по данным со спутника. Батарею РСЗО из четырех пусковых установок передали Киеву в конце ноября 2022 года.